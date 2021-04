CASERTA. Poliziotti della Squadra Volante aggrediti al rione Tescione. Chiesto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

CASERTA – Sabato sera a Caserta si è registrata, a distanza di pochi giorni, l’ennesima aggressione ai

poliziotti della Squadra Volante. Un normale controllo per le restrizioni anti Covid-19 è

degenerato in un’aggressione agli Operatori della Volante che si sono visti accerchiati da

decine di persone subendo offese e sputi, con la tensione che è salita alle stelle,

culminata con un’aggressione fisica ai colleghi che gli ha provocato delle ferite, oltre alla

rottura della giacca della divisa e della fondina ad uno di essi.

Questa O.S. condanna fermamente l’ennesimo atto di violenza subito da due Servitori

dello Stato, come quella avvenuta pochi giorni prima, sempre a Caserta, ad un equipaggio

della Volante che si è vista aggredita da un giovane sottoposto ad un semplice controllo di

routine.

“Siamo stanchi di queste continue aggressioni verso chi indossa una divisa.

Spesso veniamo etichettati come violenti, ci accusano di abusi, chi invece subisce davvero

violenza ogni giorno, nella totale indifferenza, siamo noi chiamati a garantire la Pubblica

Sicurezza in un territorio sempre più difficile come quello Casertano e con sempre meno

poliziotti. Queste aggressioni non solo colpiscono l’operatore delle Forze dell’Ordine ma

colpiscono anche l’Istituzione che in quel momento rappresenta”.

Nell’ultimo periodo oltre alle aggressione subite dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine

nella nostra provincia vi è un escalation di reati predatori ad opera di violenti criminali, che

non possono essere contrastati con l’attuale situazione della dotazione organica della

Questura di Caserta e Commissariati di P.S. distaccati.

Chiediamo di convocare con urgenza un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

che possa affrontare in maniera netta la problematica della Sicurezza nella nostra

provincia. Gli eventi criminosi che si stanno verificando e l’aggressione subita dai Poliziotti

in questi ultimi giorni non possono essere derubricati a meri episodi di micro criminalità.

Esprimiamo vicinanze e solidarietà ai colleghi feriti ed auspichiamo un immediato

intervento di S.E. il Prefetto e del Sig. Questore.