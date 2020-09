CASERTA. PONTE DI ERCOLE. Ecco il dettaglio dei lavori in corso per evitare altri incidenti

CASERTA – Oltre dieci “danneggiamenti” in circa due anni al Ponte di Ercole, storico piccolo tunnel stradale ubicato al di sotto della Reggia di Caserta, dove il traffico veicolare e’ intenso; gli autocarri dell’altezza di oltre 2,20 metri non potrebbero passare, e’ stata installata anche un’armatura in metallo sotto l’arcata e prima del tunnel vari segnalatori, ma i mezzi piu’ alti del consentito continuano a transitare e a bloccarsi, danneggiando la struttura metallica e lo stesso ponte.

Il Comune corre cosi’ ai ripari, e rende fisso il lampeggiante sull’ultimo cartello prima del ponte, in modo da attirare al massimo l’attenzione degli autisti dei mezzi alti e far si’ che non possano non accorgersi della presenza dell’armatura; verra’ inoltre realizzata presto un’altra armatura che seguira’ la linea curva del tunnel, in modo da guadagnare altri “preziosi” centimetri.

L’ultimo incidente e’ di ieri, quando un autocarro e’ rimasto incastrato sotto il ponte; ci sono stati disagi per la circolazione, visto che il varco e’ stato chiuso, per poi essere riaperto dopo alcune ore. Il vero nodo sono i lavori di consolidamento strutturale del Ponte di Ercole, che dovrebbe essere fatti dal Comune e dalla Reggia di Caserta, ma che richiedono un esborso economico importante.