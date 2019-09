CASERTA. Ponte di Ercole, Ursomando (Fratelli d’Italia): “L’amministrazione comunale intervenga per la messa in sicurezza, anche con azioni giudiziarie”

CASERTA – Se la cosa non fosse così grave ci si potrebbe pure ridere su considerato che oramai la questione del ponte d’Ercole è divenuta una barzelletta. Ancora una volta, infatti, il ponte d’Ercole è stato teatro di un incidente con la struttura posta a sostegno del capitello danneggiato nel lontano dicembre 2017.

Fin da quando è stata posizionata questa struttura in ferro, evidentemente provvisoria, noi di FdI abbiamo sempre contestato tale scelta e abbiamo auspicato che l’amministrazione comunale intervenisse in modo strutturale e definitivo per mettere in sicurezza il passaggio sotto il ponte d’Ercole, anche avviando azioni giudiziarie, di forza, nei confronti del ministero dei beni culturali competente.

E’ inconcepibile che i cittadini di Caserta debbano convivere con questa spada di Damocle – è proprio il caso di dirlo – ogni qualvolta si passi per la frazione di Ercole, mettendo a repentaglio la propria sicurezza. Il compito di una buona amministrazione è quella di garantire la sicurezza dei propri cittadini, cosa che purtroppo dobbiamo constatare che l’amministrazione comunale di Caserta non sta facendo continuando a proporre una soluzione provvisoria del tutto inefficace, pericolosa e che procurerà ulteriori svantaggi, anche in termini di traffico e smog, considerato l’imminenza dell’apertura delle scuole.

Claudio Ursomando