CASERTA. PONTE DI ERCOLE. Il comune batte cassa “grazie” a questo furgone incastrato

CASERTA – E’ uno degli tanti casi di incidente al Ponte di Ercole degli ultimi 2/3 anni, divenuti una specie di simpatico fuori programma per i casertani, con tanto di battute e meme sui social. Simpatico non molto, in realtà, per chi ha dovuto poi aspettare poi nel traffico a causa del blocco del passaggio, oppure si è visto costretto a fare “il giro a largo”, salendo verso Sala, per poter finalmente raggiungere il centro di Caserta.

Parliamo dell’incidente del 3 settembre dello scorso anno (che potete vedere in foto), con al centro della storia un furgone a noleggio guidato dal signor Francesco P. il quale, non avvedendosi dei limiti di altezza adeguatamente segnalati, ha travolto il sostegno metallico, procedendo in uscita verso Caserta, che è caduto sul mezzo in transito. Il più classico dei botti al Ponte che tanto abbiamo imparato a conoscere.

Il comune di Caserta, visti i danni, ha richiesto il pagamento delle spese sostenute per rimettere in sesto l’arco di acciaio, poi divenuta sbarra, poi crollata altre volte. La compagnia assicurativa AIG, che aveva la procura sul mezzo protagonista dell’incidente, ha alla fine pagato un risarcimento danni di 1.640 euro, concludendo così la storia di questo botto, non l’unico, nella storia del Ponte di Ercole.