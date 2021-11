CASERTA. Presidente del consiglio comunale, a Lorenzo Gentile mancano due voti della maggioranza. Fumata nera alla prima votazione, sarà eletto con la maggioranza semplice

Sulla carta i 22 voti sufficienti per essere eletti alla prima votazione c’erano, ma una delle due bianche e il voto a Tenga hanno impedito una rapida definizione della complicata vicenda della presidenza del consiglio

CASERTA – La prima fumata è stata nera. Il nuovo presidente del consiglio comunale non è uscito dal voto per il quale occorre la maggioranza qualificata dei due terzi che è di 22 voti. Lorenzo Gentile si è fermato a 20 contro i 7 conquistati da Schiavo, votato compattamente dai consiglieri comunali del centrodestra. Donato Tenga ha riportato un voto, che non è escluso sia proprio il suo. Giovine uno, due bianche e due astensioni.

Tra poco la seconda votazione, intanto si sono insediati i nuovi assessori e il consiglio comunale ha provveduto anche alla surroga di quelli che erano stati eletti e che ora naturalmente dovranno lasciare la propria carica. Al posto di Emiliano Casale e di Massimiliano Marzo entrano, per quanto riguarda la lista di Insieme per Caserta, Daniela Dello Buono e Giovanni Lombardi. Per quanto riguarda invece Italia Viva, al posto di Domenico Maietta e di Emilianna Credentino entrano in consiglio Pasquale Antonucci e Massimiliano Palmiero. La Credentino pare abbia firmato l’accettazione della carica di assessore a casa sua, dov’è costretta da uno stato influenzale.