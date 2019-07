CASERTA. Processo dei manifesti elettorali. Lucrezia Cicia si è costituito parte civile

CASERTA (ti.pa.) – Oltre ai 12 dodici rinvii a giudizio, tre richieste di patteggiamento e 9 abbreviati dinanzi al gup del tribunale di Napoli, c’è la novità della costituzione di parte civile nel procedimento chiesta da Lucrezia Cicia, rappresentata dall’avvocato Mauro Iodice. Stesso discorso dicasi per Luigi Bosco, anche lui presunta vittima dei taglieggatori dei manifesti e la consueta associazione Antonino Caponnetto, che si costituisce in tutti i processi istruiti dalle Direzioni distrttuali antimafia italiane.

Hanno ottenuto il rito abbreviato Giovanni Capone, 54 anni, considerato il referente del clan Belforte sul capoluogo; Ferruccio Coppola, 31 anni di Caserta; Mario De Luca, 50 anni di Casal di Principe; Antimo Italiano, 59 anni di Caserta; Antonio Merola, 37 anni di Caserta; Vincenzo Rea, 59 anni di Caserta. Patteggiamento per Giovanni Gualtieri, 41 anni di San Nicola la Strada; Rosario Palmieri, 46 anni di Caserta; Alberto Russo, 39 anni di Caserta. Le loro sorti si discuteranno a settembre dinanzi al giudice per l’udienza preliminare Marro. ù

Dovranno comparire dinanzi alla prima sezione (collegio A) del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’udienza fissata a settembre, Pasquale Corvino, per il quale ricordiamo (LEGGI QUI) è caduta la connessioni con la criminalità organizzata, dovendo rispondere oggi, per volontà del Pm, solo del reato semplice di voto di cambio; Pasquale Carbone, ex sindaco di San Marcellino. Per entrambi è caduto il voto di scambio politico-mafioso con la derubricazione in corruzione elettorale. Processo anche per Paolo Cinotti, 34 anni di Caserta; Agostino Capone, 51 anni di Caserta ma residente a Casagiove; Silvana D’Addio, 46 anni di Caserta; Roberto Novelli, 54 anni di Caserta; Pasquale Valerio Rivetti, 26 anni di Maddaloni; Gianfranco Rondinone, 36 anni di Caserta; Mariagrazia Semonella, 46 anni di Caserta; Alberto Francesco Spaziante, 44 anni di Caserta; Salvatore Vecchiarello, 43 anni di Caserta; Antonio Zarrillo, 52 anni di Capodrise.