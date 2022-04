CASERTA Promozione turistica della città all’anno zero e strutture ricettive semivuote anche a Pasqua. L’affondo di Fratelli d’Italia

I consiglieri comunali Paolo Santonastaso e Pasquale Napoletano presentano l’interrogazione: “L’assessore Luigi Bosco ci spieghi cosa sta facendo per il capoluogo”

Il consigliere comunale di Caserta, capogruppo Fratelli d’Italia, Paolo Santonastaso, ha protocollato in data odierna un’interrogazione, ex art. 28.2 del Regolamento delle attività consiliari del Comune di Caserta, firmata congiuntamente al collega di partito, Pasquale Napoletano, al fine di conoscere le iniziative intraprese per promuovere il turismo in città.

“Caserta è una città con un importantissimo patrimonio storico, artistico e culturale, infatti, basti pensare alle sue numerose bellezze: non solo la Reggia, ma, solo per citarne alcune, il Borgo di Casertavecchia ed il Belvedere di San Leucio. Da qualche giorno il noto Giornale dell’Arte ha stilato come ogni anno la classifica dei musei più visitati d’Italia per l’anno 2021 e la Reggia di Caserta è risultata al quinto posto con 346.468 visitatori. Tuttavia, nonostante cotanto patrimonio ed il numero, sempre migliorabile, ma cospicuo di visitatori, Caserta è una città che, per usare un eufemismo, non vive di turismo. Di recente, in un servizio televisivo andato in onda, precisamente meno di una settimana fa, al Tgr Campania, si è parlato delle poche prenotazioni per la prossima Pasqua nelle strutture ricettive della nostra città. Pertanto, interpellando albergatori e commercianti del centro cittadino, sono venute fuori tante criticità ed una evidente mancanza, nel corso degli anni, di qualsiasi tipo di promozione turistica della città, che, nonostante l’enorme potenzialità, è spesso desolata e desolante, oggetto solo di uno stentato turismo ”mordi e fuggi”.

Pertanto, con l’odierna interrogazione viene chiesto a Luigi Bosco, in qualità di assessore alla Promozione turistica, quali sono state le iniziative intraprese fino ad ora per promuovere il turismo a Caserta già dalla prossima estate e quali sono le iniziative pensate a lungo termine, volte a valorizzare questo settore fondamentale per lo sviluppo della nostra città.