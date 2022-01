CASERTA protagonista su Raiuno a “Linea Verde Life”

CASERTA – Caserta è una città con due anime, quella del borgo alle pendici dei Monti Tifanini e quella della città nuova. Due anime illuminate da un unico grande faro: la magnifica e monumentale Reggia di borbonica memoria. Un territorio al centro di “Linea Verde Life”, in onda sabato 29 gennaio alle 12.30 su Rai1. Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno alla scoperta di realtà nuove e brillanti, di progetti pensati per migliorare la qualità della vita dei cittadini, di storie di innovazione, ma anche di consolidate tradizioni ed esempi di immortale bellezza. Sarà l’occasione per parlare di patrimonio verde, biodiversità, riciclo e riuso, tecnologia, riqualificazione e valorizzazione; tutto questo accompagnato da un’ampia pagina dedicata al gusto con l’immancabile ricetta di Federica De Denaro, ispirata dal meglio che terra e stagionalità offrono.