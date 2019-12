CASERTA. Rapina alle poste, bottino non quantificato. Ha agito la banda del buco

CASERTA – Banda del buco in azione a Caserta, all’ufficio postale di Corso Giannone, strada centrale del capoluogo. I banditi – e’ emerso – si sono introdotti nell’ufficio attraverso un buco, hanno atteso che arrivasse il direttore e le guardie giurate di un furgone portavalori che avevano con se’ una valigetta contenente probabilmente soldi, destinati forse al pagamento delle pensione. Armati di pistola e con il volto coperto, i banditi sono cosi’ riusciti ad impossessarsi della valigetta fuggendo tramite il buco scavato in precedenza. I clienti, soprattutto anziani pensionati, sono fuggiti impauriti. Sul posto i carabinieri che stanno indagando. E’ in atto una caccia all’uomo a Caserta e nell’hinterland, con la partecipazione di un elicottero. Il bottino e’ ancora da quantificare.

I rapinatori, secondo una prima ricostruzione, hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale attraverso un buco nel pavimento di uno dei locali dell’ufficio postale di corso Giannone a Caserta. I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno circondato la zona e stanno cercando di capire dove porta il passaggio sotterraneo creato per arrivare dentro l’ufficio. La banda, il cui numero preciso di persone, tra coloro che sono entrati e complici, non e’ stato ancora accertato, ha usato come via di fuga lo stesso tunnel scavato per entrare. Ed e’ sul tunnel che sono ora concentrati i militari dell’Arma. In volo anche un elicottero che sta perlustrando dall’alto la zona.