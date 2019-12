CASERTA. RAPINA ALL’UFFICIO POSTALE, i vigili del fuoco nei cunicoli delle fogne. Terminati i lavori di perlustrazione

CASERTA – Proprio in questi minuti è terminata la lunga perlustrazione dei cunicoli delle fogne, davanti all’ufficio postale di corso Giannone che hanno consentito al gruppo criminale di portare a termine la rapina di questa mattina, dove hanno lavorato i reparti specializzati dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e i militari della compagnia di caserta al comando del maggiore Andrea Cinus.

La ricerca ha riguardato gli attrezzi, probabilmente utilizzati per diversi giorni, per preparare il colpo che ha permesso alla banda di portare via 170mila euro, tra pensioni e tredicesime in pagamento oggi, di cui 100mila rinchiusi dentro un contenitore di sicurezza abilitato a distruggere le banconote dopo poco tempo.

Ovviamente, nulla emerge dalle maglie strette del riserbo delle forze dell’ordine.