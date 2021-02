CASERTA. Uomo rapinato con un cacciavite in piazza sant’Anna. Trasportato in ospedale

CASERTA (red.cro.) – Sono dovuti intervenire i poliziotti della non distante questura oggi pomeriggio, domenica, per aiutare un uomo, di origine straniera, ferito dopo un tentativo di rapina avvenuto dinanzi alla chiesa della Santa protettrice del capoluogo, in piazza sant’Anna.

L’uomo, visibilmente sotto shock, ha raccontato che quando il rapinatore ha ordinato di consegnargli denaro e beni di valori, ha provato a difendersi, venendo ferito.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.