CASERTA Riapre il parcheggio Pollio, il Comune affida alla Tmp la gestione temporanea dell’area

Da lunedì prossimo gli automobilisti potranno nuovamente lasciare lì la propria vettura: alla società che gestisce i parcheggi a pagamento in città un affidamento di due mesi.

CASERTA Chiuso lo scorso 22 gennaio, dopo la scadenza della seconda proroga consecutiva concessa alla Sea Services srl della famiglia Dresia, lunedì prossimo il parcheggio sito nell’ex caserma Pollio in via Vittorio Veneto riaprirà i battenti a tutti gli automobilisti e non solo ai dipendenti statali degli uffici pubblici della zona (Catasto-Agenzia delle Entrate, Scuola di pubblica amministrazione e Uffici del Ministero dell’Interno) a cui è stato finora consentito di accedere all’area. L’amministrazione comunale, infatti, in attesa di espletare la gara, ha affidato alla Tmp (società che gestisce i parcheggi a pagamento in città) la gestione dell’area per i prossimi due mesi.

Un affidamento resosi necessario non solo per i disagi che ha causato la chiusura del parcheggio Pollio, ma anche perché negli ultimi giorni l’area era stata occupata da un gruppo di nomadi che pretendevano soldi dai dipendenti pubblici che lì lasciavano la propria autovettura.