CASERTA. Riapre la scuola e torna in funzione la Ztl su corso Giannone

CASERTA (l.v.r.) – “Sospesa” la sospensione, quindi, della zona a traffico limitato nel centro di Caserta. Vista la ripresa delle lezioni alla De Amicis, dopo il sequestro eseguito dai carabinieri, il comune ha deciso di far ripartire il regime di Ztl nel tratto di corso Giannone che, partendo da piazza Vanvitelli, arriva fino a Via S. Antonio da Padova. Chissà come l’avranno presa i commercianti della zona, lieti dello stop alla Ztl, sistema che a loro avviso li penalizza e avrebbe creati danni a tutto il tessuto economico del centro.