CASERTA, RIONE VANVITELLI. Sigilli della Finanza al bar Athena, gestore del tutto sconosciuto al fisco… mancava anche il registratore di cassa

CASERTA Era totalmente sconosciuto al fisco il gestore del bar Athena di via Eleuterio Ruggiero. Eppure al civico 76 ci andavano tanti clienti del rione Vanvitelli per gustare un caffè o comprare patatine e caramelle. Ma lui, G.S., 57 anni, in quel locale non aveva neppure installato il registratore di cassa… quindi niente scontrini fiscali, niente tasse, niente di niente. La sua partita Iva era cessata nel 2017 e scaduta, certamente, era anche la licenza commerciale. Insomma, chi più ne ha più ne metta e, se non fosse stato per le fiamme gialle di Caserta, chissà per quanto tempo ancora l’illustre commerciante casertano avrebbe continuato la sua fiorente attività. Fiorente non perché stiamo parlando di un elegante bar con dehor e annessi vari sito nel centro storico, ma perché tutto ciò che il furbo gestore incassava finiva direttamente nelle sue tasche, al netto di niente e alla faccia di quei commercianti che, invece, tra imposte, tasse e balzelli vari vengono letteralmente dissanguati.

Per tale ragione, pochi giorni fa, i militari della guardia di Finanza (Sezione Operativa Pronto Impiego del gruppo Atpi di Caserta) nel corso di un’attività di perlustrazione e di controllo economico del territorio, hanno sequestrato i prodotti alimentari rinvenuti nel bar Athena, posto il locale stesso sotto sequestro per violazione della Legge Regionale 21 aprile 2020, nr.7 Art. 26 e sanzionato il 57enne evasore.

Ci chiediamo ora, ma se non fossero intervenuti i finanzieri, i vigili urbani di Caserta guidati da Luigi De Simone, tenente colonnello, si sarebbero mai accorti di un bar che addirittura non ha nemmeno un registratore di cassa?

Eppure la polizia municipale è anche polizia commerciale, ovvero esegue (dovrebbe eseguire) operazioni di controllo riguardanti tutte le attività commerciali in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, pubblici esercizi, ricettive, mercati del Comune di Caserta. Ma è evidente che il tenente colonnello De Simone il caffè lo ha sempre bevuto in ben altri bar…