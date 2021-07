CASERTA Riqualificazione del Belvedere di San Leucio. Pasquale Napoletano: “Non è a Marino che bisogna dire grazie. Hanno solo recuperato il nostro progetto”

L’ex assessore di centrodestra rivendica la paternità del finanziamento: “Il progetto era già stato accolto, finanziato e aggiudicato. Non posso che gioire per San Leucio, ma è necessario ristabilire la verità”.

CASERTA (r.s.) Non può che essere contento dell’avvio dei lavori al Belvedere di San Leucio (staremo poi a vedere se le lungaggini burocratiche permetteranno a breve l’apertura del cantiere), ma spiega che “non è certo a questa amministrazione che bisogna dire grazie”.

Pasquale Napoletano replica così al consigliere comunale Donato Tenga che appena un’ora fa commentava l’aggiudicazione dell’appalto per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione delle ex Stalle reali, il risanamento del terrazzo prospiciente il Bagno di Maria Carolina, la riqualificazione del percorso di collegamento tra la Reggia e San Leucio. Già assessore della giunta Del Gaudio e diretto competitor di Tenga, in quel di San Leucio, alle prossime elezioni amministrative, Napoletano sottolinea che “il progetto era stato già accolto, finanziato ed aggiudicato dalla precedente amministrazione di centrodestra. Sono state in seguito l’incapacità, la distrazione, le lungaggini burocratiche o quanto altro verrà poi appurato, a “mandarlo a monte”, determinando un effetto devastante sulle speranze e sui tentativi di rinascita e riqualificazione di una parte importante del patrimonio culturale della nostra città”. In pratica, la giunta di Carlo Marino “ha semplicemente recuperato quel finanziamento, relativo al Por Campania Fesr 2007-13, al quale io e l’allora assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Palmiero, lavorammo. E’ facile vincere facile. Il progetto – ribadisce Napoletano – fu finanziato nel dicembre del 2014, ma poi fummo mandati a casa, ci fu il commissariamento dell’Ente e si preferì mandare i soldi indietro”.

Insomma, Napoletano tiene a sottolineare che la paternità di queste opere che tra un mese dovrebbero iniziare a San Leucio, è della precedente amministrazione di centrodestra, non certo di Marino o del consigliere comunale Tenga che, tra l’altro, all’epoca dell’amministrazione Del Gaudio era consigliere comunale di centrodestra. “Io – ha concluso Napoletano che anche per questa tornata elettorale sarà direttamente in campo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra – voglio il bene di San Leucio, di Caserta e di tutti i casertani. Quindi gioisco a questa notizia. Ma, per amore di verità, non posso non ribadire che questi interventi sono frutto del nostro lavoro, non certo di quello dell’amministrazione di centrosinistra”.