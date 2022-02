CASERTA Riqualificazione villetta comunale di viale Beneduce, proposta dell’opposizione all’assessore Marzo

Per anni lasciata nel degrado assoluto e priva di manutenzione ordinaria, oltre che di illuminazione. L’intervento del consigliere di minoranza, Maurizio Del Rosso

CASERTA “Ho depositato unitamente ai gruppi consiliari Zinzi per Caserta e Prima Caserta, una proposta per riqualificare la villetta comunale sita al Viale Beneduce, lasciata da anni nel degrado assoluto e priva di manutenzione ordinaria oltre che di illuminazione”.

“L’intervento – spiega il consigliere Maurizio Del Rosso – se realizzato restituirà l’area all’uso per il quale era destinata, ossia la funzione ludica per i più piccoli, oltre che quella aggregativa per gli adulti del quartiere e non solo”.

Il consigliere di opposizione ha chiesto anche l’innesto di nuove essenze a seguito dell’abbattimento e della rimozione di precedenti alberi, oltre che un’area da destinarsi allo sgambamento dei cani.

“L’assessore Marzo – prosegue Del Rosso – ha garantito che l’intervento si farà con i fondi del Pnrr.”