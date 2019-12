CASERTA(d.l.) – Tensione nella tarda serata di ieri in via Settembrini, nei pressi del bar Tahiti, dove una discussione dai toni accesi è degenerata in aggressione fisica. Entrambi i coinvolti sono risultati feriti. All’arrivo dei soccorsi, uno si presentava con ferita alla testa mentre l’altro con il volto insanguinato. Necessario per entrambi il trasporto in ospedale.