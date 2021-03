CASERTA. Assembrati in un appartamento per pregare. Intervento della Polizia in corso Trieste 10 Marzo 2021 - 12:52

CASERTA – Intervento della polizia poco fa su corso Trieste a Caserta. A quanto pare, in un appartamento sito al secondo piano del civico 263, sono dovute intervenire le forze dell’ordine per disperdere alcune persone riunite, a quanto pare, a pregare generando un assembramento. Ricordiamo che tutta la Campania รจ in zona rossa e le restrizioni anti-covid, riguardano tutti, nessuno escluso.