CASERTA. Rogo in una mansarda al terzo piano. Pregiudicato ustionato

CASERTA – Rogo in una mansarda al terzo piano di uno stabile sito in via Dietro Corte a San Clemente. All’interno dell’appartamento avvolto dalle fiamme, in quel momento, si trovava un pregiudicato, con obbligo di firma, che è rimasto lievemente ustionato.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta con un’autobotte e un automezzo tridimensionale, oltre agli uomini del Questura di Caserta.



L’uomo, ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.