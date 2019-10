CASERTA. Ruba una bici a via San Carlo, scoperto da un negoziante. E il ladro per paura del “paliatone” chiama i carabinieri

CASERTA (red.cro.) – Ieri pomeriggio è stato aggredito da un gruppo di persone Giuseppe Maione, proveniente dalla provincia di Napoli e volto noto agli inquirenti perché protagonista di una truffa attraverso false partecipazioni ad organizzazioni umanitarie. Maione, nella giornata di ieri, pensava di aver avuto una brillante idea, entrando in un portone di via San Carlo a Caserta e portandosi via una bici, ma un esercente della zona, notato il “colpaccio”, l’ha fermato. Maione, vistosi accerchiato da residenti e negozianti con fare inevitabilmente non amichevole, ha avuto talmente tanta paura da chiamare i carabinieri e auto denunciarsi per salvarsi da un possibile pestaggio. L’uomo è stato denunciato.