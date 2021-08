CASERTA – Non si arresta l’ondata di commozione per la morte del 18enne Gennaro Leone. E’ stata organizzata, infatti, per sabato 4 settembre alle 20 una fiaccolata di commemorazione, in ricordo del giovane e per stringersi attorno alla famiglia del giovane. Il corteo partirà da Piazza Dante per raggiungere poi Piazza Correra, dov’è avvenuto il drammatico accoltellamento.