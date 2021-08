CASERTA Salvini domani alla Garibaldi. Del Gaudio: “E’ solo una strumentalizzazione politica”. Grant: un attacco scomposto, non ha altri argomenti

Botta e risposta tra il candidato sindaco ed il coordinatore regionale della Lega

CASERTA Botta e risposta sulla visita che il leader nazionale della Lega Matteo Salvini farà domani alla brigata Garibaldi. Prime le accuse del candidato sindaco Pio Del Gaudio ed il suo “braccio destro” Enzo Bove, poi la replica del coordinatore regionale della Lega, Valentino Grant.

“La visita di Salvini presso la caserma Garibaldi, prevista nelle prossime ore, non ha senso e non ha logica – ha dichiarato Del Gaudio su facebook – . Il Presidente Salvini, ad oggi, non ha ruoli di Governo. La visita presso il presidio sanitario ha il sapore della strumentalizzazione politica per rimarcare, come tutti sanno, la candidatura a sindaco di Caserta del capogruppo della Lega in Campania. Il Presidente Salvini è al governo del nostro paese. I suoi Ministri collaborano con il Presidente Draghi. Aiutino il nostro territorio in modo concreto. Hanno promesso il “Salva Caserta”. Si attivino in tal senso e ne saremo tutti felici. La visita del leader nazionale in città, la seconda in pochi giorni, è un segnale inequivocabile per evidenziare la presenza sul territorio di una forza politica che candida un suo uomo a Caserta ma che, stranamente, al Sud non vuole presentare i propri simboli e si nasconde dietro un civismo poco credibile ed inopportuno”.

Non si è fatta attendere la risposta di Grant: “Stupisce l’attacco scomposto di città futura e di Pio Del Gaudio sulla visita del senatore Matteo Salvini alla brigata Garibaldi. Una visita istituzionale, autorizzata e a carattere strettamente privato, ad una delle eccellenze del nostro territorio, non puo’ essere oggetto di alcuna strumentalizzazione da chi evidentemente non ha altri argomenti da proporre alla citta’. Ci chiediamo come mai non utilizzino la stessa verve per contrastare l’azione di un’amministrazione comunale di centrosinistra che sta mortificando Caserta e scelgano, invece, di denigrare l’attenzione che il leader nazionale del primo partito in Italia, e al governo del Paese, dedica alla nostra citta’. La venuta di Salvini e’ un segnale di vicinanza e attenzione ai nostri territori e a chi ci lavora con dedizione e servizio”.