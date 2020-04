Per i due uomini è scattata anche la quarantena domiciliare

CASERTA – Auto sequestrata, multati e disposta la quarantena domiciliare per entrambi. Questi sono i risultati della tentata fuga di ieri sera compiuta da due uomini di circa 40 anni, residenti nel rione Santa Rosalia, a Caserta, per evitare un posto di blocco in zona cimitero. I due uomini, bordo di una BMW, hanno provato a scappare dagli uomini dei carabinieri, ma sono stati fermati dopo alcune centinaia di metri.