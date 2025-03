CASERTA. Scompare il dottore Emilio Lombardi, per anni stimato neurologo dell’ospedale cittadino e medico sociale della Casertana calcio. Il cordoglio di Caserta…

I funerali domani alle 16 nella Cattedrale

Caserta (pm) – Questa mattina è mancato prematuramente, nella sua amatissima Caserta, Emilio Lombardi, professionista conosciuto e stimato in città per il suo impegno civile, per l’ammirevole dedizione agli altri, per la passione che metteva nelle cose che lo appassionavano. Per molti anni stimatissimo neurologo dell’ospedale casertano, dove univa la ricerca medico-scientifica all’attività clinica, tra i suoi numerosi interessi di uomo vitale e dinamico quale era, vi è certamente il fervore che nutriva per la squadra di calcio della Casertana. Della quale è stato fino al 2016 generoso e disinteressato medico sociale.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa in un lampo nella città capoluogo ed in provincia. E subito, sui mezzi di informazione e sui social- media, sono apparse le espressioni di pena e di cordoglio dei tanti che lo hanno conosciuto ed apprezzato umanamente. Tutte molto sentite e che ricordano in modo particolare il suo sostegno ed il suo protagonismo nelle iniziative umanitarie a favore degli ultimi.

Il Comune di Caserta ha pubblicato il post che riportiamo

Lo stesso ha fatto la società sportiva Casertana F.C.

Tra le tante attestazioni di dolore che si sono avute in queste ore, riportiamo la lettera in memoria di Emilio Lombardi scritta da un suo amico che non si è voluto firmare ma che ha avuto per lui parole accorate e che ne fanno risplendere ancor più la figura. Ce l’ha segnalata, per la sua intensità, il noto avvocato penalista Bernardino Lombardi, cugino dello scomparso, commentando che aderisce sentitamente ad essa per il suo contenuto autentico e sincero. Lo stesso che è parso anche a noi di CasertaCe.net.

Ciao Emilio, ci lascia “ il Santo Civile “ di Caserta .

(ricordo del dott. Emilio Lombardi)

Ricordare il dott. Emilio Lombardi è impresa troppo grande, perché il cuore commosso mi si stringe alla gola e mi lascia poco respiro per poter pensare e ricordarLo, ma ci proverò lo stesso per l’affetto, la stima, l’amicizia che mi lega al mitico Emilio, un vessillo dell’altruismo, un benefattore dell’Umanità, un appassionato tifoso della Casertana , un autentico Medico che antepone lo studio, la conoscenza, la ricerca, al personalismo, insomma un Uomo perbene, una persona buona, amico di tutti e pronto ad ogni iniziativa per gli altri . Un autentico gioiello per la città di Caserta, un monumento civile alla legalità, al sacrificio, all’impegno ed allo studio, ma anche e soprattutto un grande Amico di tutti e per tutti .

Oggi, il mio cuore, appena ho ascoltato il messaggio che mi ha recapitato il telefonino, ha avuto una lunga pausa, ero in auto e mi sono fermato di lato per piangere, mi seguiva una delle mie figlie, che con gli occhi sbarrati ed impauriti, mi ha chiesto cosa era successo ed alla triste notizia, anche lei ha dovuto fermarsi per avere la forza di poi proseguire. Emilio Lombardi è stato un esempio di lealtà, di competenza, di sportività, di forza morale, di iniziative sociali ; un punto di riferimento indelebile per lo sport casertano, per la Brigata dei Bersaglieri di Caserta, per l’Aorn di Caserta ,insomma qualsiasi settore lo abbia conosciuto ne ha esaltato la figura, tessute le lodi, lodata la bontà umana .

Dicevo “Un Santo Civile” sicuramente, perché si è caricato sulle spalle il suo dolore, il sacrificio di un percorso umano quotidiano fatto di sfide, di combattimento con le patologie, ma sempre con il sorriso sulle spalle, con la volontà di non arrendersi, con la caparbietà di un calciatore , di un medico valente, di uno innamorato dalla vita, dei sentimenti, degli altri. Per Emilio non esisteva il no, non esisteva il tentativo di andare oltre l’ostacolo, di mettersi alla prova e di provare a superare il dato comune, ci lascia una gravosa eredità ed un credo indelebile nel non arrendersi mai con la fierezza e la sensibilità , la nobiltà di un grande e valoroso Uomo spintosi sempre oltre gli estremi .

Insieme abbiamo organizzato qualche manifestazione, tante volte è stato a casa per iniziative culturali, tante volte ha messo a disposizione dei poveri, degli ultimi il suo impegno lavorativo per lenire i loro dolori, senza mai una stilla di rabbia, senza mai una imprecazione , senza mai una qualche forma di acida protesta, ma sempre con il sorriso e la bontà d’animo, la sincerità e la tranquillità dei grandi .

Un saluto alla famiglia, la signora ed i figli che il comune sentimento di un popolo intero di affetto per Emilio Lombardi sia anche la brezza che possa alleggerire di quel poco possibile un dolore così grande .Quando se ne va una persona cara sentiamo dentro di noi una perdita fisica, come un poco di noi stessi morisse in quel medesimo istante ed è vero, la perdita di Emilio ci ha lasciati smarriti, più deboli, meno lucidi, addolorati e rattristati, ma non dobbiamo abbandonarci, Lui che è stato un Giusto troverà ancora un modo per aiutarci, sostenerci, essere d’esempio imperituro per le future generazioni .