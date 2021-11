MALTEMPO A CASERTA. SCUOLE CHIUSE DOMANI E VENERDÌ. L’allerta meteo per oggi ignorata dal sindaco Carlo Marino

Già dalle ore 12.15 di ieri, martedì, la protezione civile aveva diramato il suo bollettino legato alle criticità che avrebbe provocato l’ondata di maltempo. Solo oggi, però, l’ordinanza di chiusura delle scuole per le giornate di giovedì 4 e venerdì 5

CASERTA (l.v.r.) – Il sindaco di Caserta Carlo Marino, con l’ordinanza numero 76 firmata oggi, ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi asili, scuole private e università, per permettere a tutti i soggetti competenti alla sicurezza degli edifici le verifiche dopo l’incredibile ondata di maltempo che ha colpito il comune capoluogo. Nelle motivazioni presentate a corredo della decisione della serrata delle scuole, viene dichiarato che nella giornata di oggi 3 novembre la Protezione Civile della regione Campania dichiarava allerta meteo a partire dalle 8 di mercoledì 3 novembre. Tale situazione continuerà, scrivono dal comune. sicuramente almeno fino a domani mattina, giovedì 4

Sono queste, quindi, le cause per cui si è deciso di chiudere le scuole casertane. La motivazione, chiaramente, ha una base anche tecnica-strutturale, nel senso che sì ritiene necessario effettuare controlli e verifiche sulle scuole per eventuali danni infiltrazioni d’acqua legate all’alluvione.

Invece, ciò che non è assolutamente chiaro è il criterio con cui si è stata decisa la non chiusura delle scuole per la giornata di oggi, mercoledì 3 novembre. Questo perché l’allerta meteo di criticità arancione per oggi, mercoledì 3 novembre, sulla zona di Caserta era stata già delineata nella giornata di ieri, 2 novembre, da parte della protezione civile della regione Campania. Ora noi non riusciamo a capire per quale motivo se ieri già la cellula regionale che si occupa del controllo del territorio e dell’integrità della popolazione aveva già descritto chiaramente il rischio critico su Caserta, il sindaco Marino non abbia posto nessun atto, nessuna ordinanza che potesse evitare che migliaia di ragazzi raggiungessero le scuole del capoluogo nella giornata odierna, in cui una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta sulla città.

È stata una decisione politica legata alla convinzione che la città avrebbe retto l’urto o, e sarebbe gravissimo, un atto di negligenza? Questo chiaramente noi non possiamo saperlo, quello che è certo è che dalle ore 12 di ieri l’amministrazione della città di Caserta era già a conoscenza del rischio di criticità idrogeologica per tutto il territorio comunale. E nulla è stato fatto.