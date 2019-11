CASERTA. Secondo furto all’ex Canapificio. I ladri portano via pure gli infissi, portone compreso

CASERTA – E’ il secondo furto nel giro di 7 mesi, subito dall’ex Canapificio di viale Ellittico a Caserta, quello che hanno denunciato i volontari del centro sociale. A giugno i ladri portarono via i kit accoglienza per i migranti, qualche strumento musicale, giochi e materiale per bimbi.

Questa volta, invece, i malviventi si sono proprio superati. Il bottino, infatti, vede gli infissi, tutti, anche il portone, i caloriferi con la caldaia e gli impianti elettrici.

Da quando a marzo scorso, i volontari sono stati sfrattati a seguito del sequestro decretato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la situazione all’interno della struttura, è inequivocabilmente peggiorata.