CASERTA sempre più “orfana”. Chiude la storica sede del negozio Cenerentola in piazza Mercato

CASERTA – Caserta questa mattina si è svegliata più “orfana” che mai. Orfana perché a più di 50 anni dalla sua apertura, da questa mattina all’angolo di piazza Mercato, la sede storica del negozio di scarpe Cenerentola, non c’è più. “Non è vero, si sono trasferiti a via Crispo”, qualcuno obietterà. “Giusto” rispondiamo noi, ma trovare affisso fuori ad un negozio storico, dove per decenni le generazioni di ragazzi dagli anni ’70 a ieri hanno acquistato scarpe il cartello “affittasi”, bisogna dirlo, è un colpo al cuore dei ricordi. E noi, però, un bel ricordo lo abbiamo trovato nella pagina Facebook Caserta Nostra: una meravigliosa foto del 1955 con il signor Luigi D’Aniello, proprietario e fondatore dello storico negozio, con il figlio Raffaele.

Quel negozio vuoto entra a far parte della schiera, sempre più numerosa, delle saracinesche chiuse di via San Giovanni e di Corso Trieste, in un inesorabile depauperamento del centro storico, con sempre meno negozi di abbigliamento e profumerie e sempre più birrerie e cicchetterie per lo “sballo” del sabato sera.

Segno dei tempi che cambiano.