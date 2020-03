CASERTA. Solidarietà ai tempi del CORONAVIRUS. Gli ausiliari del traffico consegnano la spesa a casa

CASERTA – Gli ausiliari della sosta della Tmp, la concessionaria dei parcheggi delle ‘strisce blu’ della citta’ di Caserta, si trasformano in volontari per i casertani in difficolta’ impossibilitati a muoversi da casa in questo momento di emergenza. Il servizio di acquisto e consegna di farmaci e beni di prima necessita’ si svolgera’ dal lunedi’ al venerdi’, dalle 9 alle 13. I cittadini dovranno contattare il numero telefonico 0823.586887 e comunicare all’operatore nome, cognome, indirizzo ed un recapito telefonico. Alla persona che chiama sara’ riferito il nome e la matricola del dipendente incaricato, per evitare qualsiasi tentativo di truffa. Un ausiliario della sosta, rigorosamente in divisa, si rechera’ presso l’abitazione, ritirera’ il denaro e la lista dei beni necessari, provvedera’ ad acquistare quanto richiesto e a consegnarlo presso l’abitazione del cittadino con l’eventuale resto. “Sono felice – dice il sindaco, Carlo Marino – che l’azienda abbia dato la propria disponibilita’ a venire incontro alle esigenze delle fasce piu’ deboli della nostra citta’. Tengo a sottolineare che i dipendenti del nostro concessionario sono attualmente in ferie ed eserciteranno questo servizio in forma volontaria, senza ricevere alcun compenso”.