CASERTA. Spacciatori, recitate le ultime preghiere: Carlo Marino lancia i suoi vigili urbani per la droga davanti alle scuole

CASERTA (c.s.) – In data odierna il sindaco Carlo Marino ha sottoscritto con il prefetto Raffaele Ruberto il Protocollo d’Intesa “Scuole Sicure 2019-2020”. Il Comune di Caserta è infatti destinatario di fondi statali per la sicurezza urbana, per circa 38mila euro, che verranno utilizzati durante il prossimo anno scolastico per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici cittadini.

“Realizzare una vera sicurezza urbana – dice il sindaco – non investe soli i temi collegati all’ordine pubblico, perché le misure e le iniziative di contrasto e prevenzione dei fenomeni che sono l’obiettivo del progetto nazionale Scuole Sicure vanno coniugate e indirizzate al miglioramento della qualità del tessuto sociale e delle relazioni urbane”.

“In questa prospettiva – prosegue il sindaco – anche ad un’Amministrazione locale spetta il compito di rendere tutti i cittadini partecipi convinti dei valori sociali su cui si fonda la comunità. Per chi assicura il governo locale di una città questo è un investimento sociale, una risposta ai bisogni di sicurezza talvolta alterati da una percezione negativa”.

“Oltre al rafforzamento del quadro delle unità operative della Polizia municipale destinate ai controlli quotidianamente visibili da parte dei cittadini e con programmi di comunicazione, informazione e prevenzione – afferma l’assessora alla Pubblica Istruzione Mirella Corvino – è fondamentale un’attenzione sempre più determinata alla coesione sociale. Una città più sicura e più coesa deve diventare anche l’obiettivo delle famiglie cui appartengono gli adolescenti e i giovani che frequentano gli istituti scolastici cittadini”.