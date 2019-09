CASERTA. Spaccio di cocaina in via Ruggiero, 51enne fermato ed arrestato

CASERTA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, in via Ruggiero di questo centro, hanno proceduto all’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, di Q. F. cl. 1968, residente a Caserta.

L’uomo è stato fermato dai militari operanti subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a due ragazzi, identificati e segnalati quali assuntori alla Prefettura di Caserta.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’arrestato è stato trovato in possesso di gr. 4,5 di cocaina.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Q.F. è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.