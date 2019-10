CASERTA. Spaccio nel centro di accoglienza. Arrestato nigeriano

CASERTA – Nella mattinata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta ha tratto in arresto un cittadino nigeriano A.L., classe ’82, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal Tribunale di Napoli al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Benevento e condotta dalla locale Squadra Mobile nel 2017, relativa allo spaccio di stupefacenti del tipo marijuana all’interno di un centro di accoglienza ubicato a Castelvenere (BN). L’indagato, in concorso con un connazionale, cedeva la droga in favore di altri ospiti della comunità in cambio del corrispettivo in danaro.

Il cittadino è stato controllato dagli agenti di polizia nei pressi della Stazione ferroviaria di Caserta, sprovvisto di documenti è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti sull’identità personale; dai riscontri dattiloscopici lo stesso è risultato destinatario del provvedimento di cattura ed associato pertanto presso la locale Casa Circondariale