CASERTA. Sprofonda via Crispo, il Comune chiude la strada

Già nel giugno del 2022 si era registrato un cedimento del manto stradale

CASERTA – Cede la pavimentazione in via Crispo, il Comune chiude la strada. Con un sopralluogo del tecnico comunale avvenuto la settimana scorsa è stata attestata la pericolosità in cui versa la carreggiata e si è quindi deciso di disporre la chiusura della strada. Già nel giugno del 2022 si era registrato un cedimento del manto stradale (CLICCA, LEGGI E GUARDA)

L’ordinanza prevede dal 7 gennaio, e fino alla data di ultimazione dei lavori per il ripristino della sede stradale, la chiusura al traffico veicolare in via Crispo, con installazione e posizionamento di elementi di arredo/dissuasori per il transito veicolare proveniente da via San Carlo e piazza Duomo. Prevista la deroga al divieto di accesso per i soli residenti di via Crispo, con ingresso da via Turati.