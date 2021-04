CASERTA. Padre Pio decapitato: “In una notte è stata strage di simboli sacri”

CASERTA – “La notte scorsa si è registrata una vera e propria “strage” di simboli sacri nella frazione di San Clemente a Caserta che ha lasciato attonita la comunità. Questi gravi atti di vandalismo offendono l’amore di Dio, feriscono l’intera comunità ecclesiale e colpiscono anche la pietà popolare che caratterizza la nostra città. Il Vescovo nel celebrare l’Eucaristia nella Parrocchia San Clemente Papa, unitamente alla comunità diocesana, chiede a Dio di perdonare questi vili gesti e prega per la nostra città affinché lo spirito di fede e di tolleranza non venga mai meno“. Così in una nota la Diocesi di Caserta, commentando i raid vandalici ai danni di statue sacre a Caserta. Un 61enne è stato denunciato, ritenuto responsabile dell’accaduto.