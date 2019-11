CASERTA. Sull’incidente della studentessa, Lega contro Marino: “Hai attaccato un nostro giovane, questa vicenda disonora la sua storia istituzionale”

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ONOREVOLE VALENTINO GRANT E COORDINATORE LEGA GIOVANI CAMPANIA NICHOLAS ESPOSITO.

‘’Destano sconcerto le parole di Carlo Marino, sindaco di Caserta, destinate al nostro giovane militante Filippo Maturi, colpevole semplicemente di essersi prodigato per un’iniziativa volta a segnalare il problema delle buche stradali in città. Iniziativa presa in buona fede, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta la giovanissima Federica, coetanea nonché compagna di liceo di Filippo. Incidente le cui cause sono tutte da stabilire e nelle quali non entriamo nel merito. In primo luogo, dunque, ci sentiamo di esprimere tutta la nostra vicinanza alla piccola Federica e la massima solidarietà alla sua famiglia in queste ore terribili.

Riteniamo, quindi, che l’affetto dell’intera città di Caserta nei confronti di Federica, non vada contaminato da sterili polemiche che oltrepassano ogni limite della dialettica politica: definire un giovane perbene, studente ed impegnato nel sociale, un delinquente in quanto membro della Lega -partito che da sempre conduce battaglie per la legalità- ci rattrista profondamente, specie in un momento di crisi profonda della politica.

In un momento così triste e delicato per tutta la comunità casertana, le parole del sindaco Marino non fanno onore né alla sua storia istituzionale né ai cittadini che chiedono maggiori tutele in ambito della sicurezza stradale.’’