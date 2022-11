CASERTA. Teatro Parravano, il Comune a caccia di un direttore artistico. Napoletano (Fdi): restano ancora da pagare i vecchi spettacoli

In calce all’articolo la delibera di giunta n. 204 del 7 novembre che dà mandato al dirigente di pubblicare l’avviso-manifestazione di interesse

CASERTA Il Comune cerca un direttore artistico per il teatro comunale Parravano di via Mazzini. La giunta ha dato mandato al dirigente competente di approvare un avviso pubblico-manifestazione di interesse per la ricerca di un direttore artistico ai fini della redazione di un progetto di valorizzazione del teatro comunale “Costantino Parravano”

attraverso lo spettacolo dal vivo.

La delibera n.204 approvata ieri, 7 novembre, che pubblichiamo in calce a questo articolo, è stata, però, criticata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano: “Un direttore artistico per il Teatro Comunale? L’Amministrazione Marino adotta, quasi in sordina, una delibera che ovviamente ha fatto il giro della città, specie nel mondo delle imprese culturali. Da alcune delle quali mi arriva il rammarico, oltre che per impegni economici finora disattesi circa il pagamento di iniziative da tempo terminate, per una decisione al solito adottata senza una minima fase di quella che una volta si chiamava concertazione: la condivisione di linee di indirizzo e strategie. Forse, (chissà?), sicuramente pronte e definite ma solo per mancanza di tempo non comunicate: sarà anche questa volta il deficit di personale l’alibi di un’assenza completa di senso comune sulle cose, su ogni minima cosa? Intanto, sicuramente si lavora in Comune, nella parte politica che governa questa città, ventre a terra, promettendo mirabilia. E’ questa la frontiera di ennesime Comunalia licenziate a poche ore dal loro via?”