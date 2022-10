CASERTA. Tenta di rubare un’auto nel piazzale di un condominio: arrestato 32enne

Stava tentando di rubare un Maggiolino. Beccato dai carabinieri in flagranza di reato

CASERTA/ARIENZO – La notte scorsa, in questo centro, I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, di un trentaduenne residente ad Arienzo.

L’uomo è stato intercettato e bloccato nel piazzale di uno dei condomini di via Marchesiello, mentre era intento ad asportare un autovettura Wolkswagen modello Maggiolino, ivi parcheggiata.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.