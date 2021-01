CASERTA. Tenta la truffa dello specchietto in via Ferrarecce. Sorpreso dagli agenti della Volante

CASERTA – E’ stato sorpreso questo pomeriggio in flagranza di reato ed arrestato un 40enne della provincia di Napoli intento a mettere in pratica la truffa dello specchietto in via Ferrarecce a Caserta.

L’uomo, ammanettato dagli agenti della Volante della Questura di Caserta, stava inseguendo un’automobile guidata da un 70enne il quale, vista l’insistenza, si è deciso a fermarsi. La scena però non è passata inosservata ad un attento cittadino che ha chiamato la polizia riuscendo a sventare la truffa e a far bloccare l’uomo con a carico numerosi precedenti penali.

Il 40enne è finito ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.