CASERTA. Tentano la truffa dello specchietto fuori l’Iperion. Una nostra lettrice li mette in fuga

CASERTA – Ci è appena giunta in redazione la segnalazione, da parte di una nostra lettrice, dell’ennesimo tentativo della truffa dello specchietto a Caserta. La donna, vittima del tentato raggiro, è stata avvicinata poco fa, in via Borsellino, in zona Iperion, da una Fiat di colore scuro, su cui viaggiavano un uomo, una donna e un bambino con un chiaro accento slavo. La nostra lettrice non si è fatta trovare impreparata e, capendo subito ciò che stava accadendo, ha chiamato i vigili urbani. A quel punto, la famigliola dell’est, si è dileguata come per magia.

Preghiamo tutti i cittadini in zona di prestare massima attenzione e di allertare immediatamente le forze dell’ordine in caso foste avvicinati da questi personaggi sospetti.