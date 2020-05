CASERTA. TERRORE IN CORSO TRIESTE. Fermato l’uomo che stava per investire i passanti in pieno centro

CASERTA – Era alla guida di una Mini Cooper l’uomo fermato oggi pomeriggio, prima che potesse compiere un gesto di una gravità incalcolabile (CLICCA E LEGGI LE PRIME NOTIZIE). Erano le 15:30 quando la persona al volante dell’auto ha cercato di investire i passanti su Corso Trieste, in una parte della strada non molto distante dalla questura. Per fermare l’uomo sono intervenuti i vigili urbani di Caserta, i quali l’hanno bloccato e identificato evitando che la situazione precipitasse nel dramma. Le motivazioni dietro questo raptus non sono ancora chiare, ma pare che sia stato attivato per l’uomo il trattamento sanitario obbligatorio.