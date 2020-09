CASERTA. Titolare positivo al CORONAVIRUS. Chiuso lo Sweet Cafè

CASERTA – Lo Sweet Cafè di Caserta, sito all’angolo angolo tra corso Giannone e via GM Bosco, è stato chiuso in via precauzionale per qualche giorno, per permettere la sanificazione dei locali. Nella tarda serata di ieri sono stati i titolari ad informare i clienti tramite social: “Avvisiamo la clientela che per alcuni giorni il nostro bar resterà chiuso. Abbiamo preso questa decisione a scopo precauzionale dopo che il nostro Raffaele è risultato positivo al Covid-19. Raffaele sta bene e vi saluta. Noi ci sottoporremo al tampone e sanificheremo il locale”.