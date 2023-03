CASERTA. Tradizioni e prodotti tipici di Campania Felix, protagonisti i ragazzi dell’istituto Giordani

Liquori con tanto di ricette.

CASERTA. Sabato 25 e domenica 26 Marzo 2023 si sono tenute le Giornate FAI di Primavera, il piu’ importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano con l’opportunita’di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura presenti in ogni angolo del nostro Paese. Anche quest’anno ,fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Antonella Serpico, l’ITI-LS “F. Giordani” di Caserta ha aderito e partecipato al Programma della Delegazione FAI di Caserta guidata dall’Architetto Dante Specchia. Gli studenti delle classi 5A Biotecnologie Ambientale, 3A e 4A Chimica dei Materiali, sino stati protagonisti nel Comune di Mondragone, nel nobiliare Palazzo Tarcagnota del XVIII secolo, dove hanno svolto il ruolo di -apprendisti ciceroni- presentando un lavoro che rispecchia lo spirito del FAI dal titolo “Tradizioni e prodotti tipici della Campania Felix. Ager Falernus : da Sinuessa a Mondragone “. Non solo ciceroni i ragazzi del Giordani infatti hanno incantato i visitatori con la narrazione storica della produzione dei prodotti tipici dell’ager falernus come il vino Falernus, tanto apprezzato dagli antichi romani,la mozzarella dop mondragonese ed i rinomati liquori prodotti in zona con le erbe del giardino inglese della Reggia di Caserta e quelli invecchiati sul fondale marino dell’antica Sinuessa ,inoltre, con la strumentazione dei laboratori del “Giordani “,hanno eseguito analisi chimico-fisiche del vino, della mozzarella e dei liquori prodotti nei laboratori della scuola. Le attivita’ previste rientrano nel Percorso delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento, gli studenti saranno coordinati dalle Prof.sse Piarosa Pettolino, Cecilia Leggiero, Anna Di Chiacchio, Angela Di Nola, Rosa Raucci, Carmela Botti e la referente Caserta Teresa.