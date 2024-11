CASERTA. Truffatori “puntano” una coppia e cercano di rubare 40 mila euro dal conto BNL: “Sapevano la data di scadenza della carta”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Una coppia di coniugi è stata vittima di un tentativo di truffa tramite “spoofing telefonico”. Il 20 novembre, hanno ricevuto una telefonata da un numero verde apparentemente della Bnl, dove un falso operatore li ha convinti a fornire informazioni personali per l’attivazione di una nuova carta. Successivamente, i coniugi hanno scoperto che erano stati effettuati bonifici per 40.000 euro, ma fortunatamente un vero operatore della banca è intervenuto in tempo per bloccare le transazioni.

E’ Unione Consumatori a spiegare quanto successo l’accaduto, evidenziando la pericolosità di questo tipo di frode. I truffatori sembrano aver avuto accesso alla data di scadenza della carta e sono riusciti a simulare una chiamata proveniente dal numero ufficiale della Bnl.

Fortunatamente, l’orario di partenza dei pagamenti e l’attenzione dell’operatore della banca dinanzi a importanti bonifici ha evitato il peggio.