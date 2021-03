CASERTA A PEZZI. Crolla improvvisamente il muro sulla strada verso Tuoro. LE FOTO

CASERTA – Un titolo che quasi inevitabile, guardando le foto che sono emerse nelle scorse ore su Facebook. Parte del muro di cinta della strada che porta verso Tuoro è crollato ieri pomeriggio, venerdì.

Non risulta che la caduta dei mattoni sia stata dovuta ad un incidente stradale, cioè a qualche auto o furgone che potrebbero aver colpito il muro, e dobbiamo escludere anche laa questione metereologica, perché non ci sono state neanche condizioni tali, come ad esempio forte pioggia o vento, da poter giustificare il crollo.

A quanto pare, la mancanza di manutenzione potrebbe essere il motivo principale della distruzione di questa parte di parete che accompagna la via verso la frazione alta del comune di Caserta.

In tanti sui social si stanno lamentando della mancata manutenzione che questa parte della città subisce, aggiungiamo noi, anche altre zone del capoluogo. Possiamo aggiungere che, fortunatamente, nessuno si trovava di passaggio adiacente alla parete venuta giù, altrimenti vi staremmo dando una notizia ben più grave.

Caserta è a pezzi e lo si può vedere anche in foto.