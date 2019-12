CASERTA. Tutto come previsto. Passano i Bilanci. Ecco come è finita la votazione in consiglio 19 Dicembre 2019 - 18:20

CASERTA (g.g.) – Com’era apparso prevedibile sin dai primi giorni scorsi, il sindaco Carlo Marino ha portato a casa l’approvazione dei bilanci, pur con un risultato inferiore ai componenti del consiglio comunale, cioè pari a 17. I voti a favore sono stati 16, mentre i contrari 13. Gli astenuti sono stati 4. Ciontoli e Mario A. Russo hanno votato “NO” insieme a tutta la minoranza, rimasta compatta. Gli assenti sono stati 4: Peluso, Megna, Trovato e Iarrobino. 13 NO: Apperti, Naim Fabrocile, Ventre, Desiderio, Credentino, Garofalo, Dello Stritto, Marzo, Bove, Mariano. Si sono aggiunti ai “no” si sono aggiunti gli ormai ex consiglieri di maggioranza Mario Russo e Ciontoli. 16 SI: Il sindaco Carlo Marino (nella veste di consigliere), Comunale, De Florio, Donisi, Boccagna, Guida, De Lella, Mazzarella, Antonucci, Maietta, Federico, Iannucci, De Lucia, Gentile, Massimo Russo, Tenga