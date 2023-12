CASERTA. Tutto pronto per l’inaugurazione della Pizzeria Vincenzo Capuano: pizza gratis per tutti e grandi sorprese

Start, questa sera, alle 19 in piazza Mercato

CASERTA – Il campione del mondo di “pizza contemporanea” apre un nuovo locale, il 18esimo della sua catena. Il noto pizzaiolo partenopeo, Vincenzo Capuano, idolo dei social, porta le sue prelibatezze in piazza Matteotti, dai più conosciuta come piazza Mercato, a Caserta. Una famiglia appassionata di pizzaioli, passione tramandata di generazione in generazione che da anni ormai porta avanti l’eredità di autenticità e qualità culinaria che ha sicuramente contribuito alla loro affermazione. Appuntamento questa sera alle 19 con pizza gratis per tutti e grandi sorprese. L’annuncio arriva direttamente dai canali social di Vincenzo Capuano:

“Ogni NUOVA APERTURA è Un sogno che diventa realtà. La nostra 18 Pizzeria nascerà nel cuore di CASERTA , ormai nota non solo per le sue bellezze , ma anche per i tanti bravi colleghi Casertani. Io e Nonno Enzo vi aspettiamo Giovedì 21 Dicembre ore 19:00 in Piazza MATTEOTTI ( Al centro della piazza) con Pizze Gratis , Pasta e patate illimitata per tutta la sera. ++Per Le prime 50 Persone una maglia Capuano Serie limitata in regalo, e per le prime 100 Persone un Numerino per poter ricevere in regalo tanti gadget, cene e le famose forbici in oro. Per rendere ancora più unica quella serata ci sarà un cantante di fama Nazionale ad esibirsi oltre a free bar e tanti spettacoli. E come ha Detto il nonno “Che vuo Cchiu” VI ASPETTIAMO”