CASERTA – I familiari di Antonio Fiorentino Marro, maresciallo dell’aeronautica, residente a Cervinara (Avellino) stamattina avrebbero voluto portare la salma del congiunto a casa, ma così non è stato. La moglie ha infatti trovato l’ufficio comunale preposto, chiuso per ferie senza che ci fosse l’indicazione di un responsabile o di un sostituto. La donna è rientrata in ospedale a vegliare il corpo del marito e solo domani, in tarda mattinata potrà riportarlo a Cervinara.