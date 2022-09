Una serra in casa per coltivare marijuana, trovato anche in possesso di una pistola: guai per un 25enne di CASERTA 8 Settembre 2022 - 16:23

Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti i quali hanno deciso di fermarlo e… CASERTA – Droga ed armi. Ecco perché un 25enne di Caserta è finito nel mirino della polizia del Capoluogo. Gli agenti hanno notato il ragazzo – D.C. – a bordo di una Fiat Panda in via Marchesiello. Alla vista di questi avrebbe iniziato ad accelerare, sorpassando gli altri veicoli presenti lungo la strada. Un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti che a quel punto hanno deciso di fermarlo. Nel corso della perquisizione, al di sotto della foderina del sedile anteriore, è stato rinvenuto un involucro contenente dell’hashish. A quel punto le verifiche si sono estese anche all’abitazione. Oltre ad altro hashish nascosto in un cassetto della cucina, gli agenti hanno trovato una serra di marijuana in una stanza adibita a stireria, con tanto di lampade e sistema di filtraggio ed areazione; materiale per la suddivisione ed il confezionamento delle dosi e la somma di 1450 euro ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio. Inoltre, nel salone dell’abitazione sono state rinvenute due pistole – una modello Olimpic 38 ed una pistola giocattolo modificata con caricatore e proiettile oltre ad un proiettile esploso.