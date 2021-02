CASERTA. Undici anni fa l’addio al “Guerriero” del primo GF. Oggi Pietro Taricone avrebbe compiuto 46 anni

CASERTA – Il ricordo del primo concorrente dell’edizione del Grande Fratello, nonché vincitore del terzo posto, non svanisce mai: Pietro Taricone oggi, 4 febbraio 2021, avrebbe spento le sue prime 46 candeline se non avesse avuto, il 29 giugno 2010, un incidente fatale facendolo morire a soli 35 anni.

Cresciuto a Caserta da una famiglia proveniente dal Frusinate, il ‘Guerriero’, così come simpaticamente si faceva chiamare durante la sua partecipazione al reality, ha perso la vita in un incidente con il paracadute a Terni. Come stabilì poi l’inchiesta del giudice per le indagini preliminari, Maurizio Santoloci, l’incidente fu causato da un errore nel calcolo dei tempi di apertura del paracadute.

Con la sua morte, Pietro Taricone lasciò nello sconforto e sotto choc per quanto accaduto, la sua compagna di allora Kasia Smutniak e la loro figlia Sofia.

E’ stato un protagonista della prima edizione del reality, soprattutto per la sua relazione nata e vissuta sotto l’occhio delle telecamere con la coinquilina Cristina Plevani e perché Pietro ha sempre incarnato il ruolo del maschio dominante, alfa.