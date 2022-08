CASERTA. Vandali in azione: danneggiata la storica fontana Borbonica

CASERTA – Vandali in azione alla Vaccheria, danneggiata la storica fontana Borbonica davanti la chiesa. La fontanella è stata deturpata e privata del rubinetto con la conseguente dispersione di acqua, un vero e proprio spreco. Cresce l’esasperazione tra i residenti della frazione che da tempo ormai denunciano lo stato di abbandono da parte delle istituzioni. Ricordiamo che non è il primo caso che si verifica. Già qualche anno fa venne danneggiata la fontana settecentesca di San Leucio. In quell’occasione il responsabile fu identificato e deferito.