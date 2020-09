CASERTA. VARIANTE. Continuano i lavori: i giorni e gli orari in cui sarà chiuso il tratto tra lo svincolo STADIO e quello OSPEDALE

CASERTA – Avanzano secondo programma gli interventi di nuova pavimentazione lungo la statale 700 “della Reggia di Caserta”, secondo quanto condiviso da Anas con gli Enti Locali in una specifica riunione tenutasi presso la Prefettura di Caserta. Nel dettaglio, per l’avanzamento dei lavori, a partire da domani – giovedi’ 17 settembre – fino al prossimo venerdi’ 25 settembre, in esclusivo orario notturno compreso tra le 21 e le 6 del giorno successivo (ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi), sara’ attiva la chiusura al transito, in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Caserta Stadio (km 6,600) e lo svincolo di Caserta Ospedale (km 8,500), compresa l’interdizione totale dello svincolo di Caserta Ospedale. Il traffico veicolare sara’ deviato sulla viabilita’ locale adiacente, in corrispondenza degli svincoli di Caserta Stadio e di Caserta Ovest, ad esclusione dei veicoli di massa superiore alle 3,50 tonnellate per i quali resta in vigore il percorso alternativo gia’ attivo per le chiusure notturne della SS700, attualmente necessarie ed in vigore per gli interventi in corso all’interno della galleria ‘Parco della Reggia’